CDU Brilon feiert Familienfest am Forsthaus Waldsee

Europaabgeordneter Dr. Peter Liese zu Gast

brilon-totallokal: Die Briloner Christdemokraten laden alle Interessierten herzlich zum traditionellen Familienfest am Sonntag, den 16. September ein. Die gemeinsame Veranstaltung des CDU-Stadtverbandes, der Senioren-Union und der Jungen Union findet in diesem Jahr am neu gestalteten Forsthaus Waldsee in unmittelbarer Nachbarschaft des Waldfreibades Gudenhagen statt. Das Familienfest wird in der erst vor wenigen Monaten errichteten Seescheune und dem angrenzenden Garten gefeiert.

Um 15.00 Uhr steht für die Besucher Kaffee und frisch gebackener Kuchen bereit. In den frühen Abendstunden werden zudem verschiedene Grillspezialitäten angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Forsthauses Waldsee. Auch die kleinen Besucher kommen natürlich voll auf ihre Kosten. Der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese wird sich unter die Gäste mischen und über die Arbeit im Europäischen Parlament berichten. Bei einem kurzen Impulsvortrag nimmt er außerdem die europäischen Herausforderungen und die Europawahl (26. Mai 2019) in den Blick. Die Unionsfamilie freut sich auf interessante Gespräche und gesellige Stunden mit vielen Gästen.

Quelle: Jan Hilkenbach, Junge Union Stadtverband Brilon

