Medienentwicklung in den Briloner Schulen auf hohem Niveau

Brilon-Totallokal: Erhebliche Investitionen in die Bildungsstandorte in den vergangenen 3 Jahren

brilon-totallokal: In den Schulen in Trägerschaft der Stadt Brilon sind bestens wurden in den vergangenen Jahren hohe Anstrengungen unternommen, um frühzeitig moderne Lernmethoden zu ermöglichen und den Digitalisierungsentwicklungen nachzukommen. Bereits im Jahr 2015 wurde in enger Abstimmung zwischen Verwaltung und Schulleitungen unter Mitwirkung der KDVZ Citkomm für jede Schule ein Medienkonzept entwickelt, das jeweils auf dem individuellen pädagogischen Konzept der Schule beruht. Dieser als Arbeitspapier anzusehende Medienentwicklungsplan wurde ursprünglich auf eine Umsetzung binnen vier Jahren ausgelegt. Durch eine gut funktionierende und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen für die Umsetzung verantwortlicher städtischer IT und den Schulleitungen konnten die Maßnahmen binnen drei Jahren umgesetzt werden.

Heute sind alle Schulstandorte bestens auf das digitale Lehren und Lernen vorbereitet. Alle Schulen verfügen inzwischen über Interaktive Whiteboards oder Beamer-Laptop-Kombinationen, die die bisher eingesetzten Tafeln ersetzen. Hinzu kommen moderne Computerräume sowie PCs in den Differenzierungsräumen. Je nach im pädagogischen Konzept festgelegter Ausrichtung des Lehren und Lernens kommen an verschiedenen Standorten mobile Endgeräte zum Einsatz, z.B. Notebooks. Diese können durch die Vorhaltung in einem Notebookwagen flexibel für alle Klassen am Standort eingesetzt werden. Verstärkt werden auch Dokumentenkameras genutzt.

Neben den Investitionen in Hardware in Höhe von rund 500.000 € in den vergangenen drei Jahren wurden auch die Netzwerke der Schulen den neuen Anforderungen entsprechend modernisiert. Hierfür wurden rund 80.000 € investiert. An den insgesamt neun Schulstandorten kommen nunmehr etwa 600 Endgeräte zum Einsatz. Die Betreuung der neuen Systeme bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, übernimmt ein fester Ansprechpartner der Schule den First-level-Support vor Ort.

Kann dieser ein bestehendes Problem nicht lösen, meldet er dies mittels möglichst qualifizierter Fehlermeldung über ein seitens der städtischen IT selbst entwickeltes Ticketsystem. Der zuständige IT-Mitarbeiter kümmert sich dann um die Problemlösung. Das System hat sich bewährt. Insbesondere der Ansprechpartner in der Schule vor Ort in Kombination mit den qualifizierten Fehlermeldungen über das System sind ein wesentlicher Beitrag zum guten Funktionieren des Supports. Binnen drei Jahren hat die Stadt Brilon die Digitalisierung der Schulen erfolgreich umgesetzt und kommt damit zeitgemäßen und hochmodernen Anforderungen nach.

Neben den Investitionen in Neue Medien wurden in den Sommerferien auch verschiedene weitere Einrichtungsgegenstände beschafft: Gymnasium: Instrumente für die Bläserklasse (ca. 19.000 Euro) und Mobiliar für verschiedene Klassen (ca. 28.000 Euro); Heinrich-Lübke-Schule: Mobiliar- und Ausstattungsgegenstände Schulhof „Zur Jakobuslinde“ (ca. 4.000 Euro) und Schulhof „Steinweg“ (ca. 20.000 Euro) sowie Mobiliar für verschiede Klassen (ca. 32.000 Euro); Grundschule Ratmerstein: Mobiliar für verschiede Klassenräume (ca. 10.000 Euro) und ein Schulbarren für den Sportunterricht (ca. 3.000 Euro).

Quelle: Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon