Snack vom Heval-Grill für unsere Blutspender!

Brilon-Totallokal: Am Montag 17.09.2018 findet die nächste Blutspende in der großen Schützenhalle (Mühlenweg) in Brilon statt.

brilon-totallokal: Von 15:00 bis 20:00 Uhr kann Blut gespendet werden. Dieses Mal freut sich das Deutsche Rote Kreuz über die Unterstützung von Azad und Masahla Karakoc und seinem Team vom Heval-Grill! Die Beiden möchten den Blutspendern und auch Stammzellspendern etwas zurückgeben: „Wir möchten den Leuten, die bereit sind ihr Blut- oder Stammzellen zu spenden, etwas Gutes tun. Auch in unserer Familie werden die Spenden gebraucht, ich weiß die Bereitschaft zu schätzen und hoffe, dass weiterhin viel gespendet wird um Kranken Menschen helfen zu können.“

8 große Familienpizzen werden ab 15:30 Uhr für die Spender bereitgestellt! Nach der Spende ist jeder dazu eingeladen, sich ein Stück der Pizza zu nehmen! Es gilt jedoch: First come, First serve! Also schnell sein und sich ein leckeres Stück Pizza sichern. Keine Sorge, auch wenn die Pizza Stücke in den Abendstunden vergriffen sind, gibt es unseren altbewährten Snack im Speiseraum der Schützenhalle mit allem was dazu gehört. Der DRK-Kreisverband freut sich sehr über die Spende und hofft auf zahlreiche Besucher und Interessierte!

