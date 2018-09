Brilon-Totallokal: Bußgelder und Fahrverbote

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis.. Zu schnell unterwegs waren zwei Pkw-Fahrer, die am Freitag (07.09.) von der mobilen Geschwindigkeitserfassung des Hochsauerlandkreises erfasst wurden. So wurde im in Olsberg-Bigge, Ruhrufer, der Fahrer eines Pkw bei erlaubten 30 km/h mit 77 km/h gemessen. Ihn erwarten 200 Euro Bußgeld, eine Eintragung von zwei Punkten beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

Ein weiterer Fahrer war im Gewerbegebiet Meschede-Enste, Im Schlahbruch auch deutlich zu schnell: Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurde er mit 91 km/h gemessen. In diesem Fall beträgt das Bußgeld 160 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

Quelle: Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Pressestelle Hochsauerlandkreis

