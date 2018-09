11 Massenstarts, 5 Night-Glows und über 100.000 Besucher

Brilon-Totallokal: „Warsteiner Internationale Montgolfiade 2018“ 1007 Ballonstarts faszinieren Besucher der 28. Warsteiner Internationalen Montgolfiade

brilon-totallokal: Warstein, 8. September 2018 – Volles Programm meldeten die Verantwortlichen der Warsteiner Internationalen Montgolfiade am heutigen, letzten Festivaltag. Eine überdurchschnittlich gute WIM ging mit einem traumhaften Massenstart, einem imposanten Night-Glow und einem zauberhaften Höhenfeuerwerk zu Ende. 31.000 Besucher strömten am Samstag auf das Festivalgelände.

Insgesamt 113.000 Besucher waren während der neun Tage in Warstein zu Gast und genossen insgesamt über 1000 Ballonstarts. Auch die Fans der Sonderformen kamen nicht zu kurz: In diesem Jahr feierten gleich vier neue Special Shapes Premiere bei der WIM. Der brasilianische Ballonpilot Filipe Tostes brachte den Taucher „Scuba Diver“ mit. Ebenfalls aus Brasilien angereist war „Kiko“ Naccarato mit seiner „Rat Cheese“. Auch Eule „Owlbert Eyenstein, Professor of Hot Air“, mit Pilot Gary Kaye Moore schwang sich bei der 28. WIM erstmals in die Lüfte.

Für leuchtende Augen sorgte am Mittwoch der Christus-Ballon von Helio Michelini Pellaes Neto. Die 42 Meter hohe Sonderform rüstete auf Warsteiner Boden das erste Mal in Europa auf und erhielt bei ihrer Premiere christlichen Beistand von den beiden Benediktiner-Brüdern Isidor und Justus aus der Abtei Königsmünster aus Meschede. „Die Eule und auch der Minion haben schon durchblicken lassen, dass sie sich den Termin für nächstes Jahr im Handy gespeichert haben“, gibt Karin Wendt, Projektmanagerin der WIM, einen Ausblick. „Das Festival wird von Jahr zu Jahr unter den Ballönern bekannter. Die guten Bedingungen hier sprechen sich rum.“

Am Mittwochmorgen erlebten 88 Ballonteams und ein Luftschiff einen traumhaften Außenstart vom Paderborner Flughafen. 39 Ballone traten beim Weitfahrt-Wettbewerb, dem Albert Cramer Long Distance Race, an. Das Ziel aller Pilotinnen und Piloten war das gleiche: mit dem Ballon in der vorgegebenen Zeit von zwei Stunden möglichst weit zu fahren. Knapp die Nase vorn hatte das Team um Pilot Rick van Veen, das nach 26,807 Kilometern wieder festen Boden unter dem Korb hatte. Nur 174 Meter Abstand lag zwischen ihm und dem Zweitplatzierten Moritz Wieczorek aus Grabenstätt.

Das Rahmenprogramm wurde in diesem Jahr etwas verändert. So war die Internationale ADAC Zurich Westfalen Klassik mit ihren schönen Oldtimern am zweiten WIM-Samstag zu Gast. Nach dem bayerischen Frühschoppen am Sonntag kamen 28 Kapellen mit über 550 Musikern zum Zusammenspiel auf dem Startfeld A zusammen. „Das war sicher nicht das letzte Mal, dass wir die Vereine zu uns eingeladen haben. Dass wir mit unserem Programm auf dem richtigen Weg sind, zeigen die 113.000 Besucher eindrucksvoll“, freut sich Wendt. Schon fast traditionell trafen sich am Dienstag 800 Schützen der Vereine aus der Region zum Warsteiner Majestäten-Treffen im Festzelt. Ballonkönig 2018 wurde Christian Sellmann vom Schützenverein Dedinghausen.

„Wir sind mehr als zufrieden. An allen vier Haupttagen konnten wir unseren Gästen volles Programm bieten. Insgesamt elf Massenstarts, sieben von acht Morgenstarts, vier Night- und ein Candlelight-Glow – das sind überdurchschnittlich gute Zahlen“, resümiert Geschäftsführer Uwe Wendt. „Wir schauen auf eine tolle WIM zurück.“

Quelle: Warsteiner / Sinje Vogelsang – Abteilung Unternehmenskommunikation

