Glückwunsch: Alles GUTE zu seinem 100. Geburtstag!

Brilon-Totallokal: Der Vorstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft Hoppecke gratulierte zum 100. Geburtstag

brilon-totallokal: Hoppecke. Am Samstag, 8. September 2018, lässt es sich der Vorstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft Hoppecke samt König nicht nehmen, sein langjähriges Vereinsmitglied Franz Kleff im St. Engelbertheim Brilon zu seinem 100. Geburtstag zu gratulieren. Mit seiner Frau Maria führte er viele Jahrzehnte seinen Friseur-Salon in Hoppecke. Nun verbringt er seinen Lebensabend mit seiner Ehefrau bei guter Gesundheit und in guter Laune am Ehrentag im Briloner Engelbertheim. Festbeginn war ein feierlicher Gottesdienst, in dem Vikar Florian Lübker auf diese lange Lebenszeit, die im Ersten Weltkrieg begann über den Zweiten, den Milleniumwechsel bis zum heutigen Tage reicht, einging. Bei der weiteren Feier im Seniorenheim schlossen sich der Gratulantenschar neben Familie, Verwandten, Freunden, ehemaligen Nachbarn und Bekannten, das Briloner Blasorchester mit einem Ständchen, Vertreter von Stadt, Heim und Caritas an. Möge er noch viele Jahre in Gemeinsamkeit mit seiner Frau Maria in Gesundheit und Zufriedenheit im Briloner Engelbertheim verbringen.

(Auf dem Foto von links nach rechts: Schützenkönig Martin Kolbe, sitzend Franz Kleff, 2. Vorsitzender Franz-Wilhelm Hennecke, Kassierer Thomas Bigge, 1 Vorsitzender Josef Schlömer, Ehefrau Maria Kleff)

Quelle: Stephan Schmidt, Hoppecke / Bild: privat

