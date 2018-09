Geänderte Verkehrsführung zur Michaeliskirmes

Brilon-Totallokal: Anlässlich der Michaeliskirmes treten im Innenstadtbereich wieder verschiedene Verkehrsbeschränkungen in Kraft.

brilon-totallokal: Der Kirmes- und Krammarktbereich ist ab Dienstag, 18. September, 13.00 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die folgenden Straßen sind davon betroffen: Derkere Mauer, Derkere Straße, Kirchenstraße, Schulstraße und Steinweg.

Die Parkplätze in der Derkere Mauer (Hallenbad), in der Krumme Straße (Mistemarkt) und im Steinweg (Kiosk) sind ab diesem Zeitpunkt ebenfalls gesperrt. Der Parkplatz »Markt« in der Marktstraße wird am Dienstag, den 18. September und am Freitag, den 21. September ab 22.00 Uhr für den am jeweiligen Folgetag stattfindenden Wochenmarkt gesperrt.

Die Einbahnstraßenregelungen in der Bahnhofstraße, der Friedrichstraße, der Kapellenstraße und der Niederen Straße werden vorübergehend aufgehoben. Von der Niederen Straße aus kann man bis einschließlich Mittwoch, den 19. September über die Derkere Straße in die Königstraße fahren!

Daneben sind umfangreiche Haltverbote erforderlich. Im Derkerborn, in der Franziskusstraße, Friedrichstraße, Kapellenstraße, Königstraße, Marktstraße, Strackestraße und in der Rochusstraße werden entsprechende Schilder aufgestellt.

Um den fließenden Verkehr zu gewährleisten, die Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sowie den öffentlichen Personennahverkehr sicherzustellen, werden falsch parkende Fahrzeuge abgeschleppt.

Die Bushaltestellen »Markt« werden ab Dienstag, 18. September, in die Strackestraße verlegt.

Bewohner mit Sonderausweis sowie Lieferanten können die oben genannten Bereiche bis zum Beginn der Kirmes eingeschränkt befahren. Die Anfahrt darf jedoch nur über die Seitenstraßen erfolgen. Der Steinweg kann außerhalb der Veranstaltungszeiten von der Springstraße zur Friedrichstraße überquert werden. Während der Veranstaltungszeiten (Fr. 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr, Sa. 14.00 Uhr bis 02.00 Uhr, So. 13.00 Uhr bis 01.00 Uhr und Mo. 09.00 Uhr bis 24.00 Uhr) ist keine Durchfahrt zur Friedrichstraße möglich. Die Durchfahrt Scharfenberger Hof – Kapellenstraße ist nicht möglich.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon