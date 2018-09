Mamma Mia!

Brilon-Totallokal: Italienisch-Kochkurs bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Was zeichnet die italienische Küche aus? Sie ist einfach und dennoch lecker, es bedarf nicht vieler Zutaten, aber diese sollten gut sein. Zusammen kochen die Teilnehmenden an diesem kurzweiligen Abend italienische Klassiker wie Bruschetta, Pasta, Pizza und Co. Abgerundet werden die Köstlichkeiten mit den entsprechenden Weinen.

Der Kurs findet am Donnerstag, den 27. September, von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Olsberger Sekundarschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

