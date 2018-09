Workshop zur digitalen Spiegelreflex-Fotografie

Brilon-Totallokal: Die VHS Olsberg bietet einen Workshop zum Fotografieren mit der Spiegelreflexkamera an.

brilon-totallokal: Im Kurs werden die Grundlagen der Spiegelreflex-Fotografie anhand praktischer Beispiele und Aufgabenstellungen vermittelt. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Mitbringen einer eigenen Spiegelreflexkamera sowie vorhandener Objektive.

Der Workshop findet am Freitag, den 28. September, von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag, den 29. September, von 10 bis 16 Uhr im Katholischen Familienzentrum St. Martin in Olsberg statt. Es sind noch Restplätze frei.

Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon