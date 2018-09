50 Jahre Behindertenhilfe des Caritasverbandes Brilon

Brilon-Totallokal: Minister Laumann hält die Festrede…

brilon-totallokal: 50 Jahre Behindertenhilfe beim Caritasverband Brilon: Was 1968 mit einer Tagesbildungsstätte für Kinder mit einer geistigen Behinderung begonnen hat, ist heute zu einem umfassenden Angebot geworden – von der Frühförderung über das Wohnen, die Teilhabe an Arbeit bis hin zur Freizeitgestaltung. Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann wurde eingeladen, die Festrede auf der Jubiläumsfeier zu halten. Er wird nicht nur würdigen, was hier unter dem Leitbild „Dem Menschen dienen“ in 50 Jahren aufgebaut worden ist. In seiner Rede wird Minister Laumann auch auf das neue Bundesteilhabegesetz und das nordrhein-westfälische Ausführungsgesetz eingehen und darstellen, welche Verbesserungen dies für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen bringt. Zur Berichterstattung sind Sie herzlich eingeladen:

Montag, 17. September 2018, 11.00 Uhr · Werkstatt für Menschen mit Behinderung IDL 1 · Gallbergweg 46, 59929 Brilon

Weitere Redner sind unter anderem Landrat Dr. Karl Schneider und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Die Jubiläumsfeier wird eingerahmt von Auftritten der Caritas-Band „Cariba“ und des Kombinierten Kindergartens St. Andreas. Zu den Angeboten der Caritas Behindertenhilfe Brilon gehören unter anderem stationäre Wohnangebote mit 142 Plätzen in verschiedenen Häusern, ambulant betreutes Wohnen mit rund 100 Klienten und die Werkstätten St. Martin mit sechs Standorten und Plätzen für rund 680 Menschen mit Behinderungen.

Weitere Informationen zum Termin erhalten Sie bei Sandra Wamers, Pressesprecherin beim Caritasverband Brilon e. V., Tel. 02961 / 971924, E-Mail s.wamers@caritas-brilon.de .

