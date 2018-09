Einladung zum Briloner Bausymposium „Handwerk 4.0

Brilon-Totallokal: Chancen für die Zukunft“ mit anschließe

brilon-totallokal: Fachkräfte anziehen, junge Menschen begeistern und die gesellschaftliche Wertschätzung erhöhen – nur einige der großen Herausforderungen für das Handwerk in der Zukunft.

Aus diesem Grund laden die Briloner Bauhandwerker zusammen mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH (BWT) ein, beim Briloner Bausymposium zum Thema „Handwerk 4.0 – Chancen für die Zukunft“ am Mittwoch, den 10. Oktober 2018, um 19 Uhr in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Bahnhofstr. 18 in 59929 Brilon mehr darüber zu erfahren, wie das Handwerk sich für die Zukunft ausrichten kann, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten und um die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen.

Als Referent konnte der bekannte Motivationstrainer, Speaker und Handwerksmeister Jörg Mosler gewonnen werden. In seinem Vortrag „Die Fachkräfteformel – Mitarbeitergewinnung für das digitale Handwerk“ zeigt er eindrucksvoll verschiedene Möglichkeiten, die das Handwerk heute hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Anschließend wird der „6. Preis der Briloner Bauhandwerker“ an die drei Gewinner verliehen. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung per E-Mail unter anmeldung@vb-bbs.de bis zum 05. Oktober 2018 wird gebeten.

Quelle: Joachim Richter, 1. Vorsitzender der Briloner Bauhandwerker

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon