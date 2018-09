Freibad Badcelona Alme knackt Besucherrekord

Brilon-Totallokal: Sa. 22.09.2018 Arbeitseinsatz zur Einwinterung

brilon-totallokal: Dem tollen Sommer, aber auch den vielen ehrenamtlichen Helfern um den Bade- und Kioskbetrieb sei Dank. Der Vorstand des Betreiber- und Fördervereins zeigte sich sehr zufrieden, als von Rüdiger Sürig am Sa. den 08. September (um eine Woche verlängert) um 19 Uhr die letzten Bahnen eingeläutet wurden.

So konnte man sich über 14.104 Besucher freuen. „Das sind ähnliche Zahlen, wie in den frühen 90’er“ freut sich Sürig. Seit Jahren erfreut man sich immer neuer Gäste, auch aus den Stadtgebieten Olsberg und Marsberg. Gerade für Familien mit Kindern ist das ständig mit 26 Grad erwärme Badewasser ideal. „Ein Ausflug ins „Badcelona“ sehen viele Gäste als bezahlbarer „Geheimtipp“ so Sürig. Tolle Wasserrutschen, große Liegewiese, ein beschattetes Planschbecken und ein reichhaltiges Kioskangebot runden den Besuch im Almer Freibad ab.

Doch nach der Saison ist vor der neuen Saison. So bitten die Freischwimmer um große Unterstützung bei der Einwinterung am Samstag, den 22.09.2018. Treffpunkt ist um 9:00 Uhr im Freibad. Auch hier sollte ein neuer Rekord aufgestellt werden. Unter dem Motto „Viele Hände – schnelles Ende“ soll dann der Einsatz um 13:00 Uhr beendet sein. Für das leibliche Wohl nach der Arbeit sorgt das Kioskteam um Hanni und Georg.

BU.: Freuen sich schon auf die kommende Badesaison 2019: Die „kleinen Freischwimmer“ mit dem Vorsitzendem Rüdiger Sürig

Quelle: i.A. Rüdiger Sürig, Betreiber und Förderverein Freibad Alme

