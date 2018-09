Brilon-Totallokal: Sabine Bartmann neue Ortsvorsteherin für Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Sabine Bartmann ist künftig Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Ortschaft Olsberg und der Stadtverwaltung. Einstimmig wurde sie jetzt vom Stadtrat als Ortsvorsteherin gewählt.

Damit tritt sie die Nachfolge von Dieter Schulte an, der im Juni verstorben war. Bürgermeister Wolfgang Fischer würdigte den Einsatz Schultes – und freute sich gleichzeitig, dass die wichtige Aufgabe nun wieder ausgefüllt ist.

Ortsvorsteher nehmen die Interessen ihres Ortes gegenüber der Verwaltung ebenso wahr wie die Kontaktpflege zwischen den örtlichen Vereinen und Kirchengemeinden, Mängel an die Stadtverwaltung melden oder in besonders wichtigen Angelegenheiten – in Abstimmung mit dem Bürgermeister – zu Bürgerversammlungen einladen. Zudem „zeigen sie Gesicht“ im Ort – etwa bei der Gratulation von Ehe- und Altersjubilaren.

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon