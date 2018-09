Räuber vertrieben

brilon-totallokal: (ots) – Einen Raubüberfall konnte in der Nacht zum Freitag durch einen Mitarbeiter einer Spielhalle verhindert werden. Um 00:55 Uhr verließ der Mann die Spielhalle an der Bahnhofstraße. Als er die Tür verschloss, kamen zwei maskierte Männer auf den Angestellten zu. Der Mann schrie die Täter lautstark an. Daraufhin flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beschreibung der beiden Männer: etwa 1,60 Meter groß; sehr schlanke Statur; schwarze Kapuzenpullover, dunkle Hosen und Schuhe, maskiert mit gelben Masken. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Quelle: Polizei HSK