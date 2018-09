Brilon-Totallokal: Makros und VBA-Programmierung“ in der VHS Brilon

brilon-totallokal: Lästige Routinen in Excel schneller erledigen, Abläufe und Berechnungen automatisieren – wer häufiger in Excel arbeitet, stößt schnell an die Grenzen der Aufgaben, die mit Funktionen und Formeln bewältigt werden können. An dieser Stelle greift die Visual-Basic-Programmierung: Komplexe Abläufe können als Makro aufgezeichnet, verändert und anschließend wiederholt benutzt werden; im VBA-Editor werden Programme erstellt und in Excel eingebunden, die nicht nur die Arbeit erleichtern, sondern vorher fast unmöglich erscheinende Aufgaben lösen können.

Am Montag, 24.09.2018, startet der Schnupperkurs „Excel: Makros und VBA-Programmierung“ um 18.30 Uhr in der VHS Brilon. Er bietet an zwei Abenden für Excel-Anwender mit Grundkenntnissen die Möglichkeit, die Arbeit mit Makros kennenzulernen und in die VBA-Programmierung einzusteigen.

Anmeldungen: 02961/6416, brilon@vhs-bmo.de oder auf www.vhs-bmo.de

