Führungswechsel bei der Feuerwehr Brilon

Brilon-Totallokal: Thomas Bauerfeind ist neuer stellvertretender Leiter der Feuerwehr Brilon.

brilon-totallokal: Jürgen Mertens, zehn Jahre stellvertretender Leiter der Feuerwehr Brilon, stellte sein Amt am Vorabend seines sechzigsten Geburtstages zur Verfügung. Bürgermeister Dr. Bartsch sprach Jürgen Mertens großen Respekt und Anerkennung aus. Mertens hängt nicht wie manch anderer am Amt und macht Platz für Jüngere, die die Entwicklung der Feuerwehr Brilon fortführen werden. Auch Wehrführer Wolfgang Hillebrand dankte Jürgen Mertens für die gute Zusammenarbeit in über 30 gemeinsamen Jahren bei der Feuerwehr Brilon und davon zehn Jahren gemeinsam in der Leitung. Bürgermeister Bartsch und Wehrleiter Hillebrand dankten aber auch der Familie von Jürgen Mertens für den jahrelangen starken Rückhalt.

Neuer stellvertretender Leiter der Feuerwehr Brilon ist Thomas Bauerfeind, ehemaliger Löschgruppenführer der Löschgruppe Alme. Bauerfeind war lange Jahre hauptberuflich im Rettungsdienst des Hochsauerlandkreises beschäftigt und arbeitet seit einigen Jahren in der Leitstelle für nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr. Bürgermeister Bartsch freut sich, dass sich ein Nachfolger gefunden hat, der aufgrund seiner großen Erfahrung neue Ideen in die Feuerwehr Brilon bringen kann. So war es auch nicht überraschend, dass sich der Rat der Stadt Brilon einstimmig für Thomas Bauerfeind als Nachfolger ausgesprochen hat. Bürgermeister Bartsch ernannte Bauerfeind als Ehrenbeamter auf Zeit und nahm ihm den Eid ab. Wehrführer Hillebrand freut sich auf die Zusammenarbeit für das Feuerwehrwesen der Stadt Brilon und damit für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brilon.

Bild: v.l. Bürgermeister Dr. Bartsch, Wehrführer Hillebrand, Jürgen Mertens, Christine Mertens, Bettina Schwarze, Thomas Bauerfeind

Quelle: Marc Heines / Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon



