Night of Sounds – Kartenvorverkauf startet

„Night of Sounds – Weihnachtszauber“ Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG lädt zum Weihnachtskonzert am 15. Dezember 2018



brilon-totallokal: Das hat auch das kulturversierte Brilon noch nicht gesehen: 150 Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, große Werke der Musik authentisch interpretiert von einem imposanten Klangkörper und eine gigantische Bühne mit mehreren Ebenen – kurz: ein Event der absoluten Spitzenklasse, das sicher weit über die Grenzen von Brilon hinaus Musikliebhaber anziehen wird.

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten holt als Hauptsponsor am 15. Dezember 2018 die NIGHT of SOUNDS nach Brilon, und zwar mit einer spektakulären Weihnachtszauber-Ausgabe. Das Konzept entstand vor etwa sieben Jahren aus einer Idee von Michael Nathen, David Löher und Klaus Winkelmeyer. Die drei Musikliebhaber entschieden sich dazu, ein Format aus der Wiege zu heben, in dem ein Symphonieorchester mit einem großen Chor verschiedene Musik-Genres miteinander vermischt und – immer unter einem besonderen Motto – daraus ein eindrucksvolles Konzertprogramm kreiert.

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nathen verspricht die diesjährige NIGHT of SOUNDS eine hochkarätige Mischung aus Klassik und Moderne im weihnachtlichen Gewand. In der stimmungsvoll hergerichteten Schützenhalle wird der ehemalige WDR-Moderator Gisbert Baltes durchs Programm leiten. Dieses beinhaltet alles, was man in der Winterzeit und zum Fest des Jahres erwartet: Klassische Werke, Weihnachtlieder und Stücke aus Musical und Popmusik. Diese werden sich mischen und beste Unterhaltung für alle Generationen garantieren. Durch modernste Licht- und Tontechnik werden die Titel stimmungsvoll in Szene gesetzt. Stimmbildnerin Christa Maria Jürgens wird zum Beispiel Gabriellas Song aus dem Film wie im Himmel interpretieren. Ein ganz großes Stück für Tenöre ist sicherlich Puccinis Nessum Dorma, welches von Ralf Schmidt gesungen wird. Locker und bes(ch)wingt werden das Gesangsduo Anke Eberts und Julian Tigges die amerikanische Weihnacht präsentieren und unter anderem Santa Claus nach Brilon holen. Wie moderne Musik aus Afrika klingt, wird das Publikum bei Baba yetu hautnah erfahren. Aber auch gewaltige Ouvertüren, sinnliche Klassikstücke und popige Songs mit Chor und Band werden im Programm nicht fehlen. Die Advents- und Weihnachtszeit wird den Schwerpunkt des Abends bilden. Bei Stücken wie Morgen Kinder wird’s was geben oder Betlehem von den Bläck Fööss, ist die Einstimmung auf Heiligabend garantiert. Natürlich wird auch der Weihnachtsklassiker schlechthin nicht fehlen: Stille Nacht garantiert durch eine feine Verbindung von Streichorchester und Chor so manchen Gänsehautmoment. Alle Stücke werden für das Ensemble der NIGHT of SOUNDS von Michael Nathen und Tobias Schütte arrangiert.

Die Zuschauer dürfen sich auf das 60-köpfige klassische Sinfonieorchester der Jungen Philharmonie Lennestadt, den Frauenchor Aviva, den Jungen Chor Eslohe und den Männerchor Gaudium freuen. Die drei Chöre bilden einen großen gemischten Chor mit etwa 100 Sängerinnen und Sängern, die an diesem besonderen Abend für noch mehr Glamour sorgen werden. „Die Herausforderung besteht darin, 150 Menschen auf den Punkt zu fokussieren und eine motivierte, konzentrierte Leistung zu erbringen“, so Michael Nathen. „Daran arbeiten unsere Stimmbildnerin Christa Maria Jürgens und ich bei den vielen Proben kontinuierlich.“

Einlass zu dem Konzert mit freier Platzwahl ist um 18:00 Uhr, Beginn ist um 19:00 Uhr. Tickets können ab sofort online unter www.vb-bbs.de/weihnachtszauber bestellt oder in allen Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten erworben werden. Mitglieder der Bank profitieren von einem vergünstigten Preis von 32,00 Euro. Der reguläre Kartenpreis beträgt 35,00 Euro.

Der Hauptsponsor bietet für seine Kunden außerdem einen Bustransfer im eigenen Geschäftsgebiet aus den Orten Salzkotten, Büren, Bad Wünnenberg, Olsberg und Niedersfeld an. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie ebenfalls unter www.vb-bbs.de/weihnachtszauber .

„Wir freuen uns auf einen unvergesslich schönen Abend, an den man sich sicher noch lange erinnern wird“, so Volksbank-Vorstand Karl-Udo Lütteken. Und sein Vorstandskollege Thorsten Wolff ergänzt: „Unser kulturelles Engagement ist vielfältig, und es macht uns mächtig stolz, nun dieses musikalische Highlight durch unser Sponsoring nach Brilon zu holen. Als Bank vor Ort fördern wir auch zukünftig gern die Attraktivität unserer Region.“

Bild: Volksbank-Vorstandsmitglieder Karl-Udo Lütteken und Thorsten Wolff mit dem musikalischen Leiter der NIGHT of SOUNDS Michael Nathen und Produktionsleiter Klaus Winkelmeyer.

