Brilon-Totallokal: Vernissage im Briloner Rathaus: „My point of view!“

brilon-totallokal: Fotografien und malerische Kunstwerke zu erstellen, ist die Berufung von Michaela Fiebig, die in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde, im Ostteil von Berlin aufgewachsen und seit 1994 im Sauerland zuhause ist. Bei ihrer Vernissage am 13.9.2018 im Foyer des Briloner Rathauses konnten sich zahlreiche Gäste von der Schaffenskraft der Künstlerin überzeugen. Das Thema der Ausstellung lautet „My point of view!“ Mit auf Leinwand gezogenen Fotos, teils am Computer bearbeitet und mit Acryl veredelt, zeigt Michaela Fiebig ihre ganz persönliche Sichtweise der Dinge.

„Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch die Vernachlässigung kleiner Dinge.“ Dieses Zitat von Wilhelm Busch gilt in der Laudatio, die der Bruder der Künstlerin, René Fiebig, auf seine Schwester gehalten hat, als Kernaussage. Das Alltägliche neu erlebbar machen, den Blick auf das Wesentliche lenken und Augenblicke festhalten – all das gelingt Michaela Fiebig mit ihren Bildern. Kleine unscheinbare Momente können einzigartig sein und bleiben so unvergessen. Dem Betrachter der Bilder bleibt es überlassen, seine eigene Interpretation in das Dargestellte mit einfließen zu lassen. So werden auch unterschiedliche Emotionen erzeugt, auf deren Basis man mit anderen Kunstliebhabern kommunizieren kann. In Schwarzweiß gehaltene Landschaftsaufnahmen, Fotos von alltäglichen Situationen wie z.B. ein zeitunglesender Mann, aber auch überzeichnete, sehr farbintensive Bilder wie das Portrait einer Frau zeigen die breite Palette der künstlerischen Arbeit von Michaela Fiebig. Hervorzuheben ist zudem auch ihr Kunstwerk, das die „ Drei Affen“ interpretiert. Diese Fotoreihe, denen die berühmten „Drei Affen“, die ihren Ursprung in einem japanischen Sprichwort haben, als Inspiration dienen, visualisiert den Spruch „Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen!“ auf bemerkenswerte Art und Weise.

Die Ausstellung im Foyer des Briloner Rathauses läuft noch bis zum 31. Oktober 2018.

Das Fotostudio und die Kunstgalerie von Michaela Fiebig befinden sich in Brilon, Kreuziger Mauer 15. Im Fotostudio können Bewerbungsfotos, biometrische Passbilder und Portraits angefertigt werden. Außerdem kann man die Fotografin für Hochzeiten und andere Festlichkeiten buchen.

Telefonisch ist die Kunst- und Fotodesignerin unter 0171 1932160 und per mail unter www.mifi-fotografie.de zu erreichen.

Quelle: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon