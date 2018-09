Erfreuliches Krankenpflege-Examen am Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf

Brilon-Totallokal: Am 13. September schlossen 14 junge Nachwuchspflegekräfte ihre 3-jährige Ausbildung an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon erfolgreich ab

brilon-totallokal: Wie die Komm. Schulleitung Frau Petra Vorderwisch uns mitteilte, war das Prüfungsgremium unter dem Vorsitz von Dr. Wortmann (Gesundheitsamt Arnsberg) mit dem Abschneiden der Schüler/innen sehr zufrieden.

Einen Tag nach der Abschlussprüfung erhielten die neuen examinierten Pflegekräfte im Rahmen eines kleinen Festaktes in den Räumlichkeiten der Krankenpflegeschule Ihre Erlaubnisurkunden zur Führung der Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger/in“ von Schul- und Kursleitung überreicht. Mit diesem Berufsabschluss eröffnet sich den Absolventen eine breite Palette beruflicher Betätigungsfelder, die sich von der praktischen Tätigkeit in Krankenhaus, ambulanten Pflegedienst oder Pflegeheim bis hin zu Beratungs- und Begutachtungstätigkeiten bei Krankenkassen oder dem MDK erstrecken. Wie uns der Kursleiter Michael Grün mitteilte, werden 1/3 der frisch examinierten Pflegekräfte im Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf übernommen, während der Rest inzwischen in anderen Krankenhäusern der Region eine Anstellung gefunden hat.

Das Städtische Krankenhaus Maria-Hilf Brilon hat seinen Standort seit nunmehr 52 Jahren Am Schönschede 1 und verfügt seit 36 Jahren über die staatliche Anerkennung zur Durchführung der 3-jährigen Krankenpflegeausbildung. Während dieser Zeit haben am Krankenhaus eigenen Ausbildungsinstitut mittlerweile 476 junge Menschen ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Mit der Ausbildung des pflegerischen Nachwuchses stellt das Briloner Krankenhaus einen bedeutenden Faktor in der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung im Hochsauerland-Kreis dar und ist zudem der zweitgrößte Ausbildungsträger der Stadt.

Quelle: Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon