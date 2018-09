Motorradkontrollen im HSK

brilon-totallokal: (ots) – Am Sonntag, 16.09.2018, fand in der Zeit von 10.00 – 18.00 Uhr erneut ein Kradaktionstag der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis statt.

Der Schwerpunkt der polizeilichen Überwachungsmaßnahmen wurde im östlichen Kreisgebiet in den Bereichen Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach, Marsberg und Schmallenberg gelegt. Die Überwachungsmaßnahmen wurden durch den Hochsauerlandkreis, Fachdienst 48, unterstützt.

Im Rahmen des Sondereinsatzes konnten etliche Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrern festgestellt werden. Insgesamt wurden ca. 100 Motorradfahrer kontrolliert, davon waren 67 zu schnell. Der Schnellste wurde innerhalb geschlossener Ortschaft in Olsberg – Elleringhausen mit 89 km/h gemessen, außerhalb geschlossener Ortschaft in Schmallenberg – Lanfert mit 109 km/h. Die Fahrer müssen nun mit erheblichen Bußgeldern rechnen. Darüber hinaus wurden bei technischen Kontrollen zum Teil erhebliche Mängel an Motorrädern festgestellt, so dass in drei Fällen Bußgeldverfahren eröffnet wurden.

Darüber hinaus wurden an Kontrollstellen im Bereich Winterberg zwei Auto-Fahrer kontrolliert, die unter dem Einfluss berauschender Mittel und Alkohol standen. Im Rahmen der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass Drogen mitgeführt wurden und ein Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Quelle: Polizei HSK