2.Olsberger Ehrenamtscup

brilon-totallokal: Olsberg. Der zweite Olsberger Ehrenamtscup findet am Samstag, 01. Dezember, in der Ballspielhalle Olsberg statt. Gespielt wird mit maximal vier Gruppen mit je vier Mannschaften. Die Sieger werden anschließend in einer KO-Runde ermittelt. Organisiert wird das Turnier von der Kolpingjugend Bigge in Kooperation mit der Stadt Olsberg und der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“.

Nach der Feuertaufe und der sehr positiven Resonanz des letzten Jahres, wird es auch im Jahr 2018 eine Fortsetzung des Turniers geben. Im letzten Jahr konnte sich die Kolpingjugend Bigge den Sieg des 1. Turniers sichern und sich über ein Preisgeld von 300€ freuen.

Dabei stehen vor allem wieder der Spaß und das Miteinander am Ehrenamt im Vordergrund, denn Ehrenamt ist ein wichtiger und oft unterschätzter sozialer Faktor einer jeden Stadt oder Gemeinde. Viele leisten einen großen Beitrag für die Gemeinschaft und opfern dafür viel ihrer freien Zeit. Mit diesem Turnier soll noch einmal gezeigt werden, dass das Ehrenamt nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß und Gemeinschaft mit sich bringt. Auch in diesem Jahr kann man wieder versichert sein, dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt.

Ein erneut heißer Kampf wird um die Rote Laterne erwartet. Dieses kleine Accessoire ist eigentlich insgeheim der Gewinner des Turniers. Im letzten Jahr führte die Schützenbruderschaft St.Michael Olsberg die Tabelle von unten an, können Sie ihren Triumph aus dem Vorjahr wiederholen?

Als Schirmherr für die Veranstaltung konnte wieder Bürgermeister Wolfgang Fischer gewonnen werden, der das Turnier begleiten wird.

Für die Plätze 1 bis 3 sind natürlich wieder Preisgelder ausgeschrieben, die den jeweils Gewinner-Vereinen zu Gute kommen sollen. Einzige Voraussetzung zur Teilnahme am Ehrenamtscup ist eine aktive ehrenamtliche Tätigkeit im jeweils angemeldeten Verein. Alle ehrenamtlichen Vereine im Stadtgebiet erhalten eine Einladung, die bei Interesse ausgefüllt zurückgeschickt werden muss. Eile ist bei der Anmeldung geboten, denn die maximale Teilnehmerzahl ist auf 16 Vereine begrenzt.

Start des Turniers ist vorrausichtlich gegen 12:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Turnierablauf gibt es nach Anmeldeschluss. Bei Rückfragen steht Felix Liesen von der Kolpingjugend Bigge (Tel. 0151/25250996 oder E-Mail felix.liesen@live.de) gerne zur Verfügung.

Quelle: Felix Liesen, 1. Vorsitzender Kolpingjugend Bigge

