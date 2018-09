Berufsstart für Auszubildende bei Oventrop

Brilon-Totallokal: Das Familienunternehmen setzt auf eine hochwertige Ausbildung

brilon-totallokal: Zum neuen Ausbildungsjahr 2018/2019 starteten 20 Schulabsolventen bei Oventrop ins Berufsleben. Während der Ausbildung in einem kaufmännischen und gewerblich/technischen Beruf durchlaufen die jungen Menschen verschiedene Bereiche des Unternehmens.

Die Ausbildung junger Nachwuchskräften hat bei Oventrop einen ganz besonderen Stellenwert. Schließlich ist der Hersteller von Armaturen und Systemen für Heizen, Kühlen und Trinkwasser einer der größten industriellen Ausbilder in der Region. Jedes Jahr bietet Oventrop jungen Menschen zukunftsorientierte Ausbildungsplätze an den Standorten Olsberg und Brilon. Hinzu kommt das hohe Engagement bei der Ausbildung in dualen und kooperativen Studiengängen verschiedener Fachrichtungen.

Aktuell beschäftigt Oventrop ca. 1.000 Mitarbeiter, darunter 67 Auszubildende. Diese Quote verdeutlicht die Bedeutung der Nachwuchsförderung für das Unternehmen.

BU.: Freuen sich über den Ausbildungsbeginn bei Oventrop:Die neuen Auszubildenden mit Führungskräften der Firma

