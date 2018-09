Brilon-Totallokal: Super Leistung von Kodokan Olsberg’s Nachwuchs!

brilon-totallokal:Am 15.09. fanden die Kreismeisterschaften der u10/u13 Jugend in Werl statt.

Kodokan Olsberg war mit 17 Teilnehmern gut beteiligt. Nach vielen tollen Kämpfen konnten 5 Judoka auf das höchste Treppchen steigen und sich als Kreismeister feiern. Kodokans Kämpfer des Tages war Albert Smajli, der in einer für ihm neuen Gewichtsklasse 3 mal souverän gewann. Im Finale schlug er einen „alten Bekannten“ Rivalen vom Tv Brilon durch Kamprichterentscheidung. Auch Pascal Wüllner zeigte sein Bestes.

Der sehr unerfahrene Judoka schaffte es bis ins Finale, das er leider verlor aber dennoch sein Talent zeigen konnte. Nicht aufs Treppchen aber super gekämpft haben Pedro Luis, Laurenz Weller und Julian Röhrken. Auch die drei sammelten viel gute Erfahrung. Am Ende qualifizierten sich 8 Kinder für die Bezirkseinzelmeisterschaften am 23.09 in Holzwickede. Der Kodokan Olsberg gratuliert: Albert, Pia, Tyron, Iesa und David für den Titel und ersten Platz. Pascal ,Louisa und Alwin für den zweiten Platz. Bennie, Simon, Willem, Maik, Piet und Phil für Platz drei. Auch bedanken wir uns für die Betreuung, bei den Eltern und beim Ausrichter Werler TV für das tolle Engagement.

