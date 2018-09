Stichwort der Woche: Buntes Kirmestreiben

Brilon-Totallokal: Stichwort der Woche, von Norbert Schnellen

brilon-totallokal: Sie ist die größte Innenstadtkirmes im HSK, sie kann auf eine sehr lange Tradition zurückblicken, sie erfreut sich bei den Brilonern großer Beliebtheit und zieht jedes Jahr viele Besucher aus nah und fern an: Die Briloner Michaeliskirmes ist in jeder Hinsicht ein Fest der Superlative. Wie Schützenfest und Schnade trägt auch die Kirmes viel zum Selbstbewusstsein der Briloner Bevölkerung bei und stärkt gleichzeitig deren Geschichtsbewusstsein und den Stolz auf die eigenen Traditionen. Auch das starke Engagement der Briloner für die internationalen Hansetage im übernächsten Jahr resultiert aus diesem Traditionsbewusstsein.

Kirmes und Hanse gehören ja auch irgendwie zusammen, denn im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit war die Kirmes als „Jahrmarkt“ so eine Art früherer Verbrauchermesse, auf der heimische und auswärtige Händler und Handwerker ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellten. Auch für die Bauern war der Jahrmarkt eine Möglichkeit ihre Produkte anzubieten und gegen Konsumgüter, die trotz hoher Selbstversorgungsrate benötigt wurden, einzutauschen. Getauscht wurden jedoch nicht nur Waren, sondern auch Informationen, da es zur damaligen Zeit kaum andere Kommunikationswege gab. Die Kirmes war also in vielerlei Hinsicht eine „Bereicherung“ für die Stadt.

Heute hat sich die Kirmes im Gegensatz zum Mittelalter sehr stark verändert. Im Vordergrund stehen nicht mehr die Geschäfte untereinander und die Kirmes ist sicher auch nicht mehr die einzige Möglichkeit im Jahr, sich mit wichtigen Produkten einzudecken. Die Kirmes ist heutzutage hauptsächlich eine große Showveranstaltung mit zahlreichen Fahrgeschäften, „Fress- und Saufbuden“, Musik und Unterhaltung. Geblieben ist jedoch der kommunikative Charakter, es werden immer noch Neuigkeiten ausgetauscht und teilweise wichtige Kontakte geknüpft oder aufgefrischt. So ist zu erwarten, dass die Tradition der Briloner Kirmes, in welcher Form auch immer, sicher in den nächsten Jahrhunderten Bestand haben wird.

Ihr Norbert Schnellen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon