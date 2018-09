HSK Landesligaderby am Kirmesfreitag

Brilon-Totallokal: Am Freitagabend treffen um 19.00 Uhr in Brilon die Landesligateams SV 1920 Brilon und SV Hüsten 09 aufeinander

brilon-totallokal: Die Tabellensituation lässt ein rassiges und hochklassiges Landesligaderby erwarten, da hier der Tabellenzweite auf den Tabellendritten trifft. Die Briloner Defensivpower trifft in diesem Spiel auf die beste Offensive der Landesliga. Mit Steffen Kern haben die Hüstener einen der Toptorjäger der Liga in ihren Reihen. Der SV Brilon geht mit ganz breiter Brust in dieses HSK Derby. Nach 6 Spieltagen ist die Truppe von Trainer Stefan Fröhlich in der neuen Liga ungeschlagen.

Am vergangenen Sonntag holte der SV Brilon mit der bisher besten Saisonleistung einen mehr als verdienten Punkt beim Westfalenligaabsteiger SpVg Olpe. Brilon hat im bisherigen Saisonverlauf mit weitem Abstand den höchsten Zuschauerzuspruch im ganzen Sauerland. Am Kirmesfreitag werden in Brilon wieder über 500 Zuschauer zum HSK Derby erwartet. Nach dem Spiel soll für die Fans des heimischen Amateurfußballs wieder ein professionelles Interview mit den Trainern beider Teams vor der neuen Tribüne am Kunstarsenplatz durchgeführt werden.

