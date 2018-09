Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Tabellenkalkulation mit Excel 2016 – Grundkurs

brilon-totallokal: Dieser Excel-Grundkurs richtet sich an alle Interessierten, die mit dem Programm Excel noch keine oder wenige Erfahrungen gemacht haben. Mit diesem Programm kann man sich im privaten wie im geschäftlichen Bereich vieles erleichtern. Die Tabellenkalkulation mit Excel bietet eine effiziente, übersichtliche und vor allen Dingen einfach zu korrigierende Möglichkeit, Berechnungen durchzuführen. Inhalte des Kurses sind beispielsweise die Erstellung von einfachen Tabellen, Nutzung von Formeln und Funktionen sowie das Filtern und Sortieren von Tabellendaten. Der Wochenendkurs richtet sich an Teilnehmende mit Windows-Grundkenntnissen und findet am Freitag, den 5. Oktober, von 18:30 bis 20:45 Uhr sowie am Samstag, den 6. Oktober, von 09:00 bis 14:45 Uhr im EDV-Raum der Volksbankpassage statt.

Russisch für Anfänger für Jugendliche und Erwachsene

Der Kurs richtet sich an Teilnehmende ohne Vorkenntnisse, die die russische Sprache kennenlernen möchten. Gemeinsam lernen die Teilnehmenden in kleinen Schritten das kyrillische Alphabet, machen sich mit der Aussprache vertraut und formulieren erste Sätze für typische Alltagssituationen. Der Kurs findet ab dem 1. Oktober an acht Montagen jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Let’s Dance – Discofox für Einsteiger

Einer der Tänze, die heutzutage noch viel getanzt werden, ist der Discofox. Mit diesem Kurs sind die Teilnehmenden fit genug, um das nächste Fest, ob Hochzeit, Schützenfest oder Betriebsfest, auf der Tanzfläche zu verbringen. Mit viel Spaß werden hier die Schritte und Grundtechniken des Discofox vermittelt. Der Kurs richtet sich an Einsteiger ohne Vorkenntnisse und findet ab dem 6. Oktober an sechs Samstagen jeweils von 14:30 bis 16:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Roboter-Workshop für Kinder ab 10 Jahren

In diesem Ferien-Workshop entwerfen und bauen die Kinder Roboter mit Fischertechnik-Baukästen. Die Roboter werden mit Servos und Elektromotoren bewegt und reagieren auf Tast- und Lichtsensoren. Sie können z. B. Gegenstände greifen, Farben erkennen, einer Linie folgen und auf einem Tisch fahren, ohne herunterzufallen. Zum Kursende können die Roboter Eltern und Freunden präsentiert werden. Der Kurs findet von Dienstag, den 16. Oktober, bis Freitag, den 19. Oktober, jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr in der Briloner Stadtbibliothek statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule, Brilon-Marsberg-Olsberg

