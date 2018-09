131. Kerzenkonzert „Nothern Lights“

Brilon-Totallokal: Ein besonderer Konzertabend mit der Neuen Chorwerkstatt Brilon

brilon-totallokal: Das 131. Kerzenkonzert wird ein besonderer Hörgenuss: am Freitag, 28. September 2018 um 19.30 Uhr präsentieren der Kammerchor und Coro piccolo der Neuen Chorwerkstatt Brilon ein Kerzenkonzert mit dem Titel „Nothern Lights“ in der Briloner Nikolaikirche – passender geht es wohl kaum. Zu hören sind an diesem Abend Werke von Esenvald und Barber. Der lettische Komponist Erik Esenvald, 1977 in Priekule geboren, ist einer der gefragtesten Komponisten unserer Zeit. Seine Werke sind mittlerweile weltweit bekannt und beliebt. Zu seinen bekanntesten Chorkompositionen zählt „Nothern Lights“.

Samuel Barber, 1910 in West Chester geboren, galt als einer der begabtesten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Bekannt wurde er mit seinem „Adagio für Streicher“ Opus 11. Dieses Werk hat alle seine anderen Werke überstrahlt.Als Solisten treten beim 131. Kerzenkonzert Kerstin Figge (Klarinette), Christiane Voth (Harfe) und Hanno Schiefner (Orgel) auf. Die Gesamtleitung am Abend hat Susanne Lamotte.

Die Kerzenkonzertreihe wird veranstaltet von BWT-Brilon Kultour mit freundlicher Unterstützung der Firma Oventrop. Tickets sind in Brilon für 12 Euro (Erwachsene) und 8 Euro (Schüler) bei der Buchhandlung Podszun, der Buchhandlung Prange, der Schatzkiste und bei der BWT erhältlich. Auch im Internet sind Tickets verfügbar (zzgl. Systemgebühr): www.ticket-regional.de

Foto: Veranstalter

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon