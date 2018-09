Neuer Yoga-Kurs für Männer

Brilon-Totallokal: In diesem Kurs der VHS Brilon können Männer „unter sich“ die vielfältigen Wirkungen von Yoga erfahren und erlernen

brilon-totallokal: Yogapraxis hat zum Ziel, körperliche, seelische und geistige Vorgänge zur Ruhe kommen zu lassen. Der Kurs richtet sich gezielt an Männer und die Prinzipien des Yoga werden individuell nach den Wünschen der Teilnehmer angepasst. Der Kurs beginnt am 29. September und findet an drei Samstagen jeweils von 09:30 bis 10:45 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

