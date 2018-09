Brilon-Totallokal: Neues Spielgerät auf dem Pausenhof mit großer Begeisterung eingeweiht

brilon-totallokal: Olsberg. Unter großem Beifall der Schülerinnen und Schüler hat Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer das neue Spielgerät auf dem Schulhof der Schule an der Ruhraue feierlich eröffnet. Natürlich ließ er es sich nicht nehmen, die Rutsche auch gleich auszuprobieren. Ebenso wie Schulleiterin Barbara Wolf und Schülersprecher Justin Brill bekam er dafür viel Applaus.

Das neue Spielgerät ist barrierefrei und selbst für Kinder im Rollstuhl über eine Rampe problemlos erreichbar. Der Rutscheneinstieg ist so gebaut, dass Kinder leicht vom Rollstuhl dorthin umsteigen oder umgesetzt werden können. Auf der anderen Seite der Rutsche sind zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten für „Läufer“ angebaut. Auch das Umfeld wurde mit Rampe, verändertem Sandkasten und Wiese neu gestaltet.

Mit großer Begeisterung verfolgten die Jungen und Mädchen die Bauarbeiten auf dem Schulhof der jüngeren Klassen. „Das war für sie sehr spannend – beginnend mit dem Abriss des alten Spielgerätes, den vielen Fahrzeugen und Baggern auf dem Schulhof und schließlich mit dem Aufbau des neuen Spielgerätes“, erzählte die Schulleiterin. Und: „Wir haben sogar Baustellenbesichtigungen mit einzelnen Klassen durchgeführt.“ Für das Kollegium war die Bauphase nicht ganz so einfach: „Es passierte so viel Spannendes vor den Fenstern, dass die Kinder nicht immer so aufmerksam sein konnten“, lächelte Barbara Wolf.

„Das alte Spielgerät war nach 20 Jahren morsch, die Rutsche nicht mehr gut nutzbar. Das ganze Gerät wäre in den nächsten Wochen vom TÜV stillgelegt worden“, erläuterte die Schulleiterin. Ersatz war dringend erforderlich. Rund 20.000 Euro hat die Stadt Olsberg für das Spielgerät investiert, weitere gut 16.000 Euro für den Einbau und die Umgestaltung des Umfeldes.

Bei der Einweihung erfreuten die Kinder und Jugendlichen die Gäste mit dem Willkommenslied „Karibu“. Schülersprecher Justin Brill hatte zuvor alle begrüßt. Sein Dank galt der Stadt Olsberg, „die uns das Spielgerät ermöglicht hat“. Bürgermeister Wolfgang Fischer durfte gemeinsam mit Barbara Wolf und Justin Brill symbolisch das Band durchschneiden. Er wünschte den Schülerinnen und Schülern viel Spaß mit dem neuen Spielgerät.

Der Dank von Schulleiterin Barbara Wolf galt neben den beteiligten Firmen, die die Realisierung zügig schafften, auch dem TSV Bigge-Olsberg, der die Erlaubnis für die Anfahrt der Baufahrzeuge über sein Vereinsgelände zu dem hinter der Schule liegenden Schulhof gegeben hatte. Ihr Fazit fiel überaus positiv aus: „Die Schülerinnen und Schüler sind total begeistert. Wir sind alle richtig glücklich mit der neuen Gesamtsituation auf dem Spielplatz.“

Bildzeilen: Viel Beifall gab es bei der Einweihung des neuen Spielgerätes auf dem Schulhof der Schule an der Ruhraue. Bürgermeister Wolfgang Fischer, Schulleiterin Barbara Wolf und Schülersprecher Justin Brill probierten die Rutsche natürlich aus.

Foto: Stadt Olsberg

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

