Seniorentreffen der Caritas-Konferenz Olsberg

Brilon-Totallokal: Nach dem Ende der Sommerpause beginnen wieder die SeniorentreffenderCaritas-Konferenz Olsberg, im Pfarrheim St. Nikolaus

brilon-totallokal: Olsberg. Die Mitarbeiterinnen der Caritas laden ein zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Ein abwechslungsreiches, buntes Programm wird auch wieder für die ersten Wintermonate 2018 geboten. Gestartet wird am 2.10.2018 um 15.00 Uhr im Pfarrheim in Olsberg mit dem Beitrag „ Rundreise durch Andalusien“ von Hermann-Josef Schmidt, der schon in den Vorjahren mit seinen Foto-Video Präsentationen begeistert hat.

Des Weiteren folgen ein Vortrag von Dr. med. Bernhard Schley, sowie ein Spiel-und Klönnachmittag zusammen mit der kfd. Heiter wird`s mit der Gitarrengruppe von Sandra Körner und besinnlich und stimmungsvoll wenn zur Weihnachtsfeier die Kinder des Kath. Kindergartens erwartet werden. Die Termine werden in den Medien noch bekannt gegeben. Bringen sie Freunde und Bekannte mit und freuen sich auf gesellige Nachmittage.

Quelle: Marie-Theres Kappe

