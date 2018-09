Ziel Abitur? – Berufliche Gymnasien stellen sich vor

Brilon-Totallokal: Fünf Berufskollegs des HSK bieten Abi plus berufliche Kenntnisse

brilon-totallokal: Am Montag, den 12. November laden die fünf Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs im HSK um 18 Uhr zu einem Infoabend in das Berufskolleg Olsberg ein. Sie stellen dort ihre Schwerpunkte vor und stehen für Fragen zur Verfügung.

Es ist ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied: Wer sein Abitur am Berufskolleg macht, wählt dabei schon zu Beginn einen beruflichen Schwerpunkt. „Bei mir war es schnell klar, dass mich Erziehungswissenschaften besonders interessieren. Den Bereich direkt wählen und evtl. eine Berufsausbildung als Erzieherin anschließen zu können, das gefällt mir“, sagt Anna, Schülerin im Beruflichen Gymnasium für Gesundheit und Soziales am Berufskolleg in Olsberg. Sie ist eine von aktuell rund 600 Schülerinnen und Schüler der fünf Beruflichen Gymnasien im Hochsauerlandkreis mit ihren insgesamt sieben unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten. Neben „Erziehung und Soziales“ können Schülerinnen und Schüler im HSK auch die Bereiche Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit, Erziehungswissenschaften, Maschinenbautechnik, Freizeitsportleitung und künftig neu auch Ingenieurswissenschaften wählen.

Andere, wie Chris, haben sich auf einen Neuanfang gefreut mit vielen verschiedenen Schülerinnen und Schülern aus den verschiedenen Schulen im Umkreis. „Mir gefällt die Vielfalt an Schülern, die ich hier stärker als am Gymnasium wahrnehme“, ergänzt Konstantin. So erwerben Deutschlands höchsten schulischen Bildungsabschluss auch Schülerinnen und Schüler, die erst später in ihrer Schullaufbahn den Ehrgeiz entwickeln, das Abitur machen zu wollen. Dass viele Abiturientinnen und Abiturienten der Berufskollegs ehemalige Real- und Hauptschüler sind, verwundert dabei nicht. „Aber auch Gymnasiasten wechseln zum Berufskolleg“, so Bereichsleiterin Monika Tuschen vom Berufskolleg Brilon. Der Schulwechsel und die damit verbundene „andere“ Lernatmosphäre, kleinere Lerngruppen und ein stärkerer Bezug zur Arbeitswelt werden stets als sehr positiv empfunden.

So verschieden die Lernenden sind, so eint sie doch eins: Das gemeinsame Interesse an einem bestimmten fachlichen Schwerpunkt mit beruflicher Orientierung. Die Lehrkräfte sind auf Vielfalt eingestellt, fördern individuell und unterrichten statt im Kurssystem im Klassenverband. „Wir möchten die Lernenden bei ihrem Ziel, die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben, möglichst individuell unterstützen. Das funktioniert nur, indem wir genau beobachten und unseren Unterricht methodisch auf die unterschiedlichen Lerntypen ausrichten“, so Andrea Möllers, Bereichsleiterin am Berufskolleg in Olsberg. Leichter sei das Abitur am Berufskolleg aber nicht. Auch hier warten am Ende die Abschlussprüfungen des Zentralabiturs auf die Absolventinnen und Absolventen. Die Besonderheit des Beruflichen Gymnasiums hingegen ist, dass hier neben der Allgemeinen Hochschulreife bereits wichtige berufliche Kenntnisse erworben werden. Ein Angebot, das immer mehr Jugendliche interessiert. Bertram Brunnberg, Bereichsleiter am Berufskolleg Berliner Platz, berichtet beispielsweise von steigenden Anmeldezahlen für das Abitur mit dem Schwerpunkt Maschinenbautechnik.

An drei Informationsveranstaltungen können sich Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 oder auch Klasse 9 am Gymnasium und ihre Eltern über die Angebote der Beruflichen Gymnasien des HSK genauer informieren:

Montag, 12.11.2018, Ort: Berufskolleg Olsberg, Paul-Oventrop-Straße 7, 59939 Olsberg

Mittwoch, 14.11.2018, Ort: Berufskolleg Meschede, Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Donnerstag, 15.11.2018, Ort: Berufskolleg am Eichholz, Féauxweg 24, 59821 Arnsberg

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 18:00 Uhr.

Neben allgemeinen Informationen werden an allen drei Abenden die Schwerpunkte

Maschinenbautechnik (BK Berliner Platz),

Wirtschaft und Verwaltung (BK Berliner Platz, BK Brilon)

Gesundheit (BK am Eichholz),

Erziehungswissenschaften (BK am Eichholz),

Ingenieurswissenschaften (BK Meschede)

Freizeitsportleiter/in (BK Olsberg)

Erzieher/in (BK Olsberg)

vorgestellt.

Quelle: Margarete Menke, Schulverwaltungsassistenz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon