Bilder: Eröffnung der 64. Briloner Michaelis Kirmes!

Liebe Brilonerinnen und Briloner, liebe Gäste und Kirmesfreunde!

Hinein ins Vergnügen! Wir laden Sie herzlich ein, bei der 64. Michaeliskirmes vom 21. bis 24. September 2018 im Herzen von Brilon dabei zu sein. Die Kirmes – übrigens ein verkürzter Ausdruck aus den Worten Kirchweih und Messe – ist eine der vielen großen Veranstaltungen, die unsere Stadt Brilon auszeichnet. Die bunte Kirmeswelt zieht auch über die Grenzen der Stadt hinaus Gäste und Heimatverbundene ins Herz unserer schönen Altstadt.

Erleben auch Sie die Reize, die Brilon in diesen vier stimmungsvollen Tagen zu bieten hat. Erfreuen Sie sich an den vielen bunten Lichtern rund um die etlichen Verkaufsstände auf der Kirmesmeile und dem herzlichen Kinderlachen unserer kleinen Besucher.

Verpassen Sie nicht, wenn der Himmel über Brilon am Freitagabend durch das Höhenfeuerwerk in ein buntes, facettenreiches Lichtermeer verwandelt wird.

Ziehen Sie Lose und beweisen Ihr vielleicht glückliches Händchen, wenn Sie mit einem tollen Gewinn nach Hause gehen können. Erleben Sie den Duft von köstlichen gebrannten Mandeln, leckeren Paradiesäpfeln und anderen Gaumenfreuden unseres kulinarischen Angebots, ob Döner vom Spieß, Spanferkel, chinesische Spezialitäten oder auch anderen Köstlichkeiten. Erfreuen Sie sich an den leuchtenden Kinderaugen, wenn diese mit viel Spaß Runde für Runde in einem der Karussells, die auf der gesamten Kirmesmeile zu finden sind, fahren.

Stöbern Sie in aller Ruhe am Sonntag und Montag über den Krammarkt im Bereich Kirchenstraße – Schulstraße – Derkere Mauer und schlagen Sie dabei das ein oder andere Schnäppchen.

Treffen Sie an den unzähligen Getränkeständen oder in den Partyzelten alte Freunde wieder und entfliehen Sie somit einen Moment aus dem Alltag. Knüpfen Sie neue Kontakte und lernen Sie neue Menschen kennen.

Wieder waren und sind viele fleißige Hände am Werk, denen an dieser Stelle ein ganz herzliches „Dankeschön“ ausgesprochen wird. Ein besonderer Dank gilt den Anliegern, die die nicht vermeidlichen Lärm- und Verkehrsbelästigungen ertragen. Jetzt hoffen wir, dass auch die nicht beeinflussbaren Verhältnisse genauso optimal sein werden – Kirmes macht bei schönem Wetter einfach mehr Spaß. Wir heißen Sie alle herzlich in Brilon willkommen und freuen uns schon jetzt darauf, eine tolle Zeit auf der Michaeliskirmes 2018 erleben zu dürfen.

Bürgermeister der Stadt Brilon: Dr. Christof Bartsch