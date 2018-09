Brilon-Totallokal: Das integrative Turnier für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 20 Jahren…

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 03.10.2018, findet ab 11 Uhr das 1. Briloner i-sports Turnier im Alfred-Delp-Haus, Niedere Mauer 23, statt. Gespielt wird Fifa18 in 2er-Teams auf der Playstation 4. Behinderung hat. Jeder kann mitmachen. Daher werden die Teams zum Turnierbeginn aus den angemeldeten Spielern und Spielerinnen ausgelost. Es kann also vorkommen, dass sich die Spieler/Spielerinnen eines Teams nicht kennen.