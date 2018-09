Kirmessonntag – Massenschlägerei in der Petrusstraße

Zwei der Beteiligten wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen…

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 23.09.2018 um 04:03 Uhr, kam es in der Petrusstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einer gegenseitig körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Die Beteiligten stammen aus dem Kosovo. Die Schlägerei dauerte 1-2 Stunden. Da mit Glasflaschen geworfen wurde, haben Gäste des Lokals in der Petrusstraße, den Notdienst gerufen. Acht Polizeikräfte waren im Einsatz. Zwei der Beteiligten wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Gäste des Lokals wurden von der Polizei gebeten den Platz zu räumen und nach Hause zu gehen.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon