Königinnen Treff in Hoppecke am 22. September 2018

Königinnen Treff in Hoppecke – Bogen gespannt von 1946 bis zur diesjährigen neuen und amtierenden Schützenkönigin Michaela Kempen-Kolbe 2018.

brilon-totallokal: Hoppecke. Weil es denn beim letzten Mal so schön war, trafen sich am Samstag, 22. September 2018, die Hoppecker Schützenköniginnen der Hubertus-Bruderschaft in der Domschänke zu einem Brunch. 28 Regentinnen sind der Einladung gefolgt, davon konnte der Bogen gespannt werden von der ersten Nachkriegskönigin Walburga Wommelsdorf (geb. Erlemeier) 1946 bis zur diesjährigen neuen und amtierenden Schützenkönigin Michaela Kempen-Kolbe 2018.

Auch die diesjährigen Jubel-Majestätinnen Marlies Kaiser (1968) und Annegret Hennecke (1993) werteten diesen Morgen durch ihre Teilnahme auf. Derzeit leben noch 59 Damen, denen die Ehre der Königinnen-Regentschaft in Hoppecke zu teil geworden ist. Das Besondere an diesem Treffen ist ja, dass die Zusammensetzung durch Glück und Zufall über den Königsschuss erfolgt und durch die Kontinuität generationenübergreifend ist. Es entsteht eine Gemeinschaft, die sich normalerweise in der Form nie gebildet hätte. Und da das Schwelgen in Erinnerungen und Alben viel Spaß bereitet hat, wird eine Wiederholung dieses Events zu einem Muß.

