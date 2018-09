Fußballcamp des SV Brilon sorgte für strahlende Gesichter

Brilon-Totallokal: 75 Kinder beimFußballcamp an der Jakobuslinde

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr konnten die Organisatoren des SV 20 Brilon wieder 75 Kinder in der wie gewohnt letzten Ferienwoche beim Fußballcamp an der Jakobuslinde begrüßen. Dardan Kodra und Julian Tilly übernahmen die Organisation. Als Trainer; wie auch Jungtrainer, waren Muharrem Kastrati, Tom Schwartz, Julius Henke, Luca Ebbesmeier, Matteo Hillebrand, Ahat Sütcü, Mahmond AlMahmid, Nicolas Stappert dabei. Als sportlicher Leiter fungierte Julian Tilly.

Die Inhalte des Camps waren die Fähigkeiten Dribbling (Fintieren), „Druckvolles Passen“ und natürlich weiterführend gruppentaktische Verhaltensmuster in Gleichzahl, Unterzahl und Überzahl zu trainieren. Bei den jüngeren Teilnehmern stand die ganzheitliche Bewegungsförderung und Spaß am Spiel im Vordergrund, wie Auge-Hand- und Auge-Fuß-Koordination, die grundsätzlich über spielerische Grundlagen vermittelt wurden. Hierbei stand der Spaßfaktor durchgehend im Vordergrund. Ein Highlight war natürlich ein Trainingstag mit dem Football-Team der Briloner Lumberjacks. Obwohl sich der Umgang mit dem „Ei“ als große Herausforderung darstellte hatten die Nachwuchsfußballer große Freude an dieser Abwechslung.

Auch im kommenden Jahr findet ein Fußballcamp statt. Als Termin sollte sich der Zeitraum vom 19.08 bis 23.08.2019 notiert werden. Der SV 20 Brilon bedankt sich bei allen Unternehmen und Freiwilligen, die zum Gelingen des Camps beigetragen haben. In diesem Jahr hat KUNTERBUNT e.V. die Anmeldegebühren für Kinder aus finanziell schwächeren Briloner Familien übernommen. Teilhabe an der Gesellschaft geschieht hier ganz einfach beim gemeinsamen Hobby, da sind sich der SV Brilon und Kunterbunt einig.

Ein herzliches Dankeschön richten wir an die Firmen Getränke Waschk und Germeta-Die erfrischende Lebensquelle, an Tommy´s Restaurant und Edeka Boxberger sowie an alle Eltern und an die freundlichen Helfer der Mittagsbetreuung.

Quelle: SVB-Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon