Resultat der Kirmes 2018: „Gute Zusammenarbeit!“

brilon-totallokal: Trotz des schlechten Wetters am Kirmeswochenende, waren die Schausteller zufrieden. Am Montagmorgen trafen sich die Stadt mit allen an der Organisation der Kirmes beteiligten Intuitionen beim traditionellen Kirmes-Frühschoppen zur Manöverkritik. Der Bürgermeister Dr. Christof Bartsch lobte die Schausteller-Stammgäste für die langjährige gut organsierte Erhaltung der Kirmes. Dieses Jahr mussten drei Fahrgeschäfte kurzfristig um geplant werden. Dank der guten Verbindungen des Marktmeisters war es möglich, für Ersatz-Fahrgeschäfte zu sorgen. Des Weiteren sprachen Dr. Bartsch und die Schausteller Ihren Dank gegenüber den Anliegern der Kirmes aus. Trotz lauter Musik und lauten Kühlwagen tolerierten die Mitbürger den Ausnahmezustand.

Auseinandersetzungen in der Petrusstraße

Der umfangreiche Polizeiaufenthalt hatte sich, wie jedes Jahr gelohnt. Mehrere Körperverletzungen fanden am Wochenende stand. Mehrere Beteiligte mussten zur ärztlichen Untersuchung ins Maria-Hilf-Krankenhaus. Das Wiedersehen der Kontrahenten auf dem Flur des Krankenhauses sorgte erneut für einen polizeilichen Einsatz.

Die Auseinandersetzungen am Sonntagmorgen in der Petrusstraße traf genauso auf Verständnislosigkeit. Eine Massenschlägerei, ausgelöst durch eine ungeklärte Ursache. Notdienst und ca. acht Polizeikräfte verhinderten das Geschehen. Zwei der Beteiligten wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilicher Gewahrsam genommen. Gäste der anliegenden Lokale wurden von der Polizei gebeten den Platz zu räumen und nach Hause zu gehen. Anzeigen folgten.

