„30 km“ Wanderung rund um Alme

Wanderung in Alme am 03.10.2018

brilon-totallokal: Im Rahmen des Almer Wandertages am 03. Oktober 2018 bietet die ALME AG auch eine ca. 30 km lange Wanderung rund um Alme an. Die Wanderung verläuft größtenteils durch Hochwald auf dem großen Rundweg Al1 über Almerfeld – Loh – Kotten – Beerenscheid – Winterseite – Sommerseite – Wülfte und zurück zum Almer Entenstall. In Wülfte wird bei den Wülfter Wanderfreunden eine kurze Rast eingelegt. Der Entenstall wird um ca. 14:00 Uhr wieder erreicht. Die Wanderung, ist für eher sportlich ambitionierte Wanderer geeignet. Die Führung der Wanderung übernimmt Norbert Kraft. Informationen bei Norbert Kraft (02964 1005) oder Wolfgang Kraft (02964 529).

Neben dieser längeren Wanderung wird vom Verkehrsverein noch eine ca. 3-stündige Wanderung zur Saurierfundstelle in Nehden angeboten. Der Familienkreis lädt ebenfalls zu einer Wanderung für Familien zum Seilerhof (Bauernhof Tacken) ein. Diese beiden Wanderungen starten um 10:00 Uhr am Entenstall. Nach den Wanderungen sorgt der Verkehrsverein Alme für das leibliche Wohl am Almer Entenstall.

Quelle: Wolfgang Kraft / Bild: Klaus Grüning

