Barocke Pracht und vorweihnachtliche Musik: VHS-Adventsreise ins bayerische Altmühltal

brilon-totallokal: Barocke Pracht und vorweihnachtliche Musik erwartet die Teilnehmenden der VHS-Adventsreise unter Leitung von Wolfgang Kraft im bayerischen Altmühltal. Die Barock- und Bischofsstadt Eichstätt und die prachtvollen Asamkirchen in Ingolstadt und im Kloster Weltenburg am Donaudurchbruch, aber auch das idyllische Städtchen Beilngries mitten im Naturpark Altmühltal gelegen stehen u.a. auf dem Programm. Musikalische Höhepunkte der Reise sind ein Orgelkonzert in der Abteikirche von Kloster Weltenburg, ein unterhaltsam-besinnliches Konzert für Piano und Violine im Standorthotel in Beilngries-Hirschberg sowie in der Jakobuskirche in Greding das „Große Weihnachtskonzert“ – Bergweihnacht mit der Schauspielerin Monika Baumgartner als Moderatorin und u.a. den Tegernseer Alphornbläsern, einer Stubenmusik sowie dem Münchener Tenor Sandro Schmalzl. In Ingolstadt geht es neben dem Besuch des Christkindlmarktes auf dem Krippenweg durch die historische Altstadt.

Für diese Adventsreise vom 06.- 10. Dezember 2018 sind nur noch wenige Plätze frei. Information und Anmeldung bei der VHS Brilon (02961 6416) oder Olsberg (02962 3080) sowie unter www.vhs-bmo.de.

