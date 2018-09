SPD-Fraktion im Dialog mit über 260 Betriebs- und Personalräten

Brilon-Totallokal: MdB Dirk Wiese: „Arbeit muss sich dem Leben anpassen – nicht umgekehrt!“

brilon-totallokal: Sauerländer Betriebs- und Personalräte nahmen am Austausch zu Fragen der Arbeitszeitpolitik der Zukunft teil, zu dem die SPD-Bundestagsfraktion am Montag über 260 Betriebs- und Personalräte aus ganz Deutschland eingeladen hatte. Darunter waren auch Marion Döring undChristoph Stein (Post AG), Gisbert Pohl (HSK-SPD-AfA) und Matthias Bartels (Fa. Reno De Medici) aus dem Hochsauerlandkreis. Die Konferenz fand wenige Tage vor der Bundestagsdebatte über die Einführung der Brückenteilzeit statt.

„Bei einer modernen Arbeitszeitpolitik geht es darum, unterschiedliche Interessen in Balance zu bringen“, so der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete, Dirk Wiese. Es sei an der Zeit, die Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten sowie den Gesundheitsschutz unter die Lupe zu nehmen. „Unternehmen haben verständlicherweise ein Interesse daran, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Arbeitszeiten möglichst flexibel zu gestalten. Das darf aber nicht dazu führen, dass ständige Erreichbarkeit, Wochenendarbeit und überlange Arbeitszeiten zur Regel werden“. Arbeitszeiten müssten sich vielmehr an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren: „Wer Zeit für Weiterbildung, Ehrenamt, für die Kinder, die Eltern oder Partner braucht, der soll sie auch bekommen“, stellt Wiese klar. Die Menschen arbeiteten durchschnittlich wieder länger und zu immer ungünstigeren Arbeitszeiten – vielfach ohne Ausgleich. Mit der Regelung zur befristeten Teilzeit, mit dem Recht zur Rückkehr auf die vorherige Arbeitszeit ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht. „Wir freuen uns, dass der Gesetzentwurf zur so genannten Brückenteilzeit diese Woche im Bundestag debattiert wird – und die Regelungen schon ab nächstem Jahr gelten sollen“.

Dirk Wiese betont: „Weil die Gestaltung von Arbeitszeit zu den Kernaufgaben von Betriebs- und Personalräten gehört, ist es sehr wichtig, dass wir uns hierzu austauschen. Und die heutige Debatte über Arbeitszeitpolitik war intensiv und hoch interessant“. Mit der Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Andrea Nahles, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dem IG-Metall-Bevollmächtigten Roman Zitzelsberger, Frau Professorin Beate Beermann von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie weiteren Expertinnen und Experten habe man die geballte Expertise zur Arbeitszeitpolitik auf der Konferenz versammeln können. Besonders freute sich Dirk Wiese, dass mit Christoph Stein, Betriebsrat bei der Deutschen Post AG, Matthias Bartels, Betriebsrat bei der Firma Reno De Medici Arnsberg, Gisbert Pohl von der AfA und Marion Döring, Betriebsrätin Post AG aus dem Hochsauerland zur 24. Betriebsrätekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion nach Berlin gereist sind.

„Eins ist ganz deutlich geworden“, so Wiese: „Gerade vor dem Hintergrund von Globalisierung und Digitalisierung brauchen wir verbindliche Regeln zur Arbeitszeit und mehr Mitbestimmung dringender denn je“. Die SPD steht für gute Arbeit ein. Gute Arbeitsbedingungen zu schaffen bedeutet auch, der Arbeitszeit Grenzen zu setzen“, betont Dirk Wiese.

