Spendenübergabe bei der Scharfenbaum GmbH in Madfeld

Brilon-Totallokal: 1.000 Euro wurden an die Selbsthilfegruppe behinderter Kinder e.V. in Brilon übergeben.

brilon-totallokal: Anlässlich des Tags der Offenen Tür bei der Fleischerei Scharfenbaum in Madfeld, am 4. August, entrichteten die Besucher einen kleinen Obolus für Speisen und Getränke. Diese Einnahmen wurden von der Familie Scharfenbaum großzügig aufgerundet, sodass Ruth und Hans-Jörg Scharfenbaum jetzt den stattlichen Betrag von 1.000 Euro an die Selbsthilfegruppe behinderter Kinder e.V. in Brilon übergeben konnten. Für die Umsetzung der geplanten Projekte wünscht das ganze Scharfenbaum-Team der Selbsthilfegruppe ein gutes Gelingen.

Quelle: Briloner Anzeiger

