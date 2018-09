Sprachenwettbewerb zeigt Vielfalt der EU auf

Brilon-Totallokal: Schulen aus Südwestfalen können sich bewerben

brilon-totallokal: Schulen aus Südwestfalen, die ihren Schülerinnen und Schülern die Chance bieten wollen, ihr Sprachtalent in einem europaweiten Wettbewerb zu testen, können sich auch in diesem Jahr wieder für „Juvenes Translatores“ anmelden. Der Wettbewerb für „junge Übersetzer“ (das bedeutet der lateinische Titel) wird seit 2007 in jedem Jahr von der Generaldirektion Übersetzung der EU-Kommission organisiert. „Die jungen Leute sollen zum Lernen von Fremdsprachen motiviert werden und einen Eindruck der großartigen Vielfalt der EU bekommen,“ so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.

Bis zum 20. Oktober 2018 können sich Schulen aus den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten anmelden. Im Anschluss werden insgesamt 751 Schulen ausgelost, die zwei bis fünf Teilnehmer benennen dürfen. Die Teilnehmer müssen im Jahr 2001 geboren sein. Beim Wettbewerb am 22. November 2018 wird die Aufgabe für alle Teilnehmer sein, einen vorgegebenen Text zum Thema Kulturerbe aus einer der 24 EU-Amtssprachen in eine andere zu übersetzen. Aus den 552 möglichen Sprachkombinationen darf dabei frei gewählt werden. „Ich würde mich freuen, wenn Schülerinnen und Schüler aus Südwestfalen an diesem Wettbewerb teilnehmen, die Bedeutsamkeit der Vielfalt der Europäischen Union erfahren und ihnen dabei auch die großartigen Möglichkeiten, die ihnen die EU bietet, aufgezeigt werden,“ so Liese.

Quelle: Dieter Berger / Bild: Christoph Meinschäfer

