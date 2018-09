Hochsauerländer und Soester zu Besuch in Brüssel

Brilon-Totallokal: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten im gemeinsamen Gespräch über die E-Mobilität, die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik und über soziale Fragen

brilon-totallokal: Für 28 Politikinteressierte aus dem Kreis Soest sowie dem Hochsauerlandkreis ging es auf Einladung der südwestfälischen Europaabgeordneten Birgit Sippel Anfang September für zwei Tage nach Brüssel. Gleich am ersten Tag standen der Besuch des Europäischen Parlaments sowie das Gespräch mit Birgit Sippel auf dem Plan. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten im gemeinsamen Gespräch über die E-Mobilität, die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik und über soziale Fragen. Im Anschluss daran ging es für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu „Maison Antoine“, der berühmteste Pommesbude des Europaviertels. Dort gab es traditionell leckere „Belgische Pommes“.

Nach der Stärkung folgte die Vorführung des Filmes „The Cleaners“ im Europäischen Parlament, zu dem sich noch eine interessante Debatte mit den Regisseuren anschloss. Am zweiten Tag fand eine Stadtführung durch Brüssel statt. Die Besucher bekamen viele historische Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen und er-fuhren interessante Fakten über die belgische Metropole. Im Anschluss da-ran hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Freizeit und die Möglichkeit noch einmal durch die Stadt zu flanieren, bevor es dann wieder Richtung Heimat ging. „Europa ist wichtig, doch angesichts großer Herausforderungen müssen wir alle dieses Europa neu stärken, so die Europaabgeordnete, „daher freue ich mich jedes Mal umso mehr, Bürgerinnen und Bürger aus meinem Betreu-ungsbereich in Brüssel begrüßen und ihnen den Gedanke Europas so nä-herbringen zu können.“

