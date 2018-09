Nordrhein-Westfalen entlastet PTA-Schüler/innen in Olsberg um 70%

Brilon-Totallokal: Die Befreiung vom Schulgeld ist ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit

brilon-totallokal: Anlässlich des Einstiegs in die Schulgeldfreiheit, die die neue Landesregierung für Auszubildende der Ergotherapie, der Logopädie, der Berufe der Physiotherapie, der Podologie und der PTA beschlossen hat, hat der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff die Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistenten/innen in Olsberg besucht.

„Die Befreiung vom Schulgeld ist ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit und trägt dazu bei, dass die Gesundheitsberufe, die für unsere Region von großer Bedeutung sind, attraktiver werden“, so Matthias Kerkhoff. Mit der Entscheidung fallen rückwirkend in ganz NRW zum 1.9.2018 70% des Schulgelds weg. „Darüber freue ich mich, denn man kann doch niemandem erklären, dass ein Medizinstudium kostenfrei ist und in den nicht-universitären Gesundheitsberufen bis zu 600 Euro Schulgeld monatlich anfallen“, so Matthias Kerkhoff.

Die PTA-Schule in Olsberg wird getragen vom Hochsauerlandkreis. Fördergelder erhält die Lehranstalt für PTA außerdem von der Apothekerkammer und dem Förderverein.Unterrichtet werden zurzeit insgesamt 52 angehendePharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA).

Zum Kollegium der PTA-Schule gehören vier Apotheker, zwei Assistentinnen, eine approbierte Honorarkraft und eine Deutschlehrerin. Die Klassen- und Laborräumen werden zum Teil mit dem Berufskolleg geteilt.

