Repaircafé in der Stadtbibliothek

Brilon-Totallokal: Am Freitag, 5. Oktober 2018, findet das nächste Repaircafé des Vereins Kunterbunt e.V. in der Stadtbibliothek Brilon statt

brilon-totallokal: Von 15 bis 18 Uhr stehen ehrenamtliche Helfer des Vereins in der neuen Werkstatt im Obergeschoss der Bibliothek in Brilon in der Gartenstraße bereit, um mit Rat und Tat Dinge zu reparieren. Was macht man mit einem CD-Player, der sich nicht mehr öffnen lassen will? Wie stopft man Löcher in Wollpullovern? Im Repaircafé geht es darum, gemeinsam kaputte Dinge zu reparieren, die ansonsten im Abfall landen würden. Das Café ist ein sinnvoller Beitrag zur Nachhaltigkeit in der heutigen Wegwerfgesellschaft.

Neben der Reparatur soll aber auch die Begegnung im Mittelpunkt stehen. Ein Kaffee wird gerne serviert.

Weitere Infos gibt der Verein über Email: kunterbunt-brilon@gmx.de.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

