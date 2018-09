23. JazzNacht in Brilon am 20. Oktober

Brilon-Totallokal: Staraufgebot mit Michael Wollny und Kinga Glyk

brilon-totallokal: Neben internationalen Jazzveranstaltungen gehört die Briloner JazzNacht zu den angesagtesten Geheimtipps in der Szene. Am Samstag, 20. Oktober 2018 präsentiert das Team der BWT Brilon-Kultour gemeinsam mit der Sparkasse Hochsauerland, der Firma Egger, der Warsteiner Brauerei, den Briloner Stadtwerken, der WP, Afri­Cola und Peter Bergmann bereits die 23. Briloner JazzNacht in der Aula des Briloner Schulzentrums. Auch in diesem Jahr ist diese Konzertnacht gespickt mit internationalen Jazzgrößen: Michael Wollny und Kinga Glyk. Speisen und Getränke werden vom Mühlenteam der Almer Schlossmühle präsentiert.

Eintrittskarten sind unter www.ticket-regional.de (zzgl. VVk-Gebühren) und bei folgenden Vorverkaufsstellen in Brilon erhältlich: ,,Buchhandlung Prange“ (Friedrichstraße), ,,Buchhandlung Podszun“ (Bahnhofstraße), ,,lnForo“ (Am Markt) und in der BWT (Derkere Straße) sowie bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61/96 99 50 oder E­Mail: kultur@brilon.de.

Speisen und Getränke werden vom Mühlenteam der Almer Schlossmühle präsentiert.

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

Kinga Glyk

Diese junge Frau ist das Internet Phänomen schlechthin. Was Andere im Pop und Mainstream Bereich bereits vorgemacht haben, ist im Jazz beispiellos. Und plötzlich ist sie da, eine echte Musikerin, jung, hübsch, hochtalentiert, deren Internet Klickzahlen durch die Decke schießen. Kinga Glyk ist mit ihren 20 Jahren nicht nur die einzige Frontfrau einer Jazzband in ihrer Heimat Polen, sondern die derzeit größte Jazz-Sensation auf allen sozialen Netzwerken europaweit.

Eigentlich begann ihre Karriere mit 12 Jahren, als ihr Vater – selbst Schlagzeuger – ihr Talent entdeckte und

sie zum Mitglied des Glyk Familientrios PIK machte. Heute – mit ihrer neuen bei Warner Music

erscheinenden dritten Platte „Dream“ und vielen Konzerten im Rücken – ist die junge Frau ein Star in ihrem

Land und brennt darauf, die europäischen Club- und Festivalbühnen zu erobern – da darf die 23. Briloner JazzNacht natürlich nicht fehlen … http://kingaglyk.pl/#media

Foto: Peter Hoennemann

Michael Wollny TRIO

Mit „Oslo“ und „Wartburg“ erscheinen im März zwei neue Alben des Michael Wollny Trios. Beide zeigen, auf ganz unterschiedliche Art, die Reise, die Michael Wollny, Christian Weber und Eric Schaefer seit der letzten Aufnahme „Nachtfahrten“ unternommen haben. Das Studioalbum „Oslo“, aufgenommen in den legendären Osloer Rainbow Studios, zeigt die Band von der kompositorisch­konzeptionellen Seite. Dazu trägt auch das klassische „Norwegian Wind Ensemble“ bei, das auf dem Album als Gast mitwirkt und mit dem die Band, besonders durch Live-Vertonungen des Stummfilmklassikers „Nosferatu“ eine fruchtbare Zusammenarbeit verbindet. Das zweite Album

„Wartburg“, eine Liveaufnahme entstanden an eben diesem Ort, zeigt besonders die große Stärke von Wollny & Band, sich auf die unterschiedlichsten musikalischen Charaktere einzulassen und zusammen mit diesen aus dem Moment heraus magische, immer neue Musik zu kreieren.

Foto: Joerg Steinmetz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon