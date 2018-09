Briloner beweisen erneut Mannschaftsstärke

Brilon-Totallokal: Norddeutsche Meisterschaften für die Erwachsenen und Mann- schaftsmeisterschaften im Rhönradturnen

brilon-totallokal: Am vergangenen Wochenende fanden die Norddeutschen Rhönradmeisterschaften für die Erwachsenen, sowie die Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften, in Bielefeld statt. Im Einzelwettkampf gingen Silvia Rummel und Dana Mittmann für Brilon an den Start. Silvia Rummel konnte ihre Trainingsleistung abrufen und zeigte ihre Küren im Geradeturnen auf Musik, dem Sprung und dem Spirale turnen ohne Hilfe ihrer Trainerin. Leider waren die Kampfrichter besonders streng an diesem Wettkampf und so wurden ihr einige ihrer selten geturnten Schwierigkeitsteile nicht anerkannt. Dennoch belegte Silvia einen herausragenden 12. Platz und erturnte somit ihre bislang beste Platzierung auf diesem hohem Wettkampfni-veau.

Auch das Geburtstagskind Dana Mittmann, welches erst in diesem Jahr in die Erwachsenen-klasse gewechselt ist, hat es im Frühling auf Anhieb geschafft sich für die Norddeutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Leider war sie der Pechvogel an diesem Tag und patzte bei sonst sicheren Übungen. Trotzdem ließ sich Dana ihren Geburtstag nicht vermiesen und nahm die Patzer mit Humor hin.

Am Abend reisten noch weitere Briloner an um eine Mannschaft bei den Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften zu stellen. Anna Abeler zeigte mit einer grandiosen Geradekür und einer Wertung von 10 Punkten erneut, dass sie mit der Spitze der deutschen Rhönradtur-ner mithalten kann. Auch Silvia zeigte wie schon am Morgen eine großartige Spirale Kür. Die zweite Spirale turnte Hannah Süreth für Brilon. In der Disziplin Sprung ging Marie Kraft für den SC Brilon an den Start. Obwohl Marie zu den jüngsten Startern des Tages zählte, zeigte sie mit einem gebückten Salto und einer halben Schraube einen Sprung mit dem sie durchaus mit der weitaus älteren Konkurrenz mithalten konnte.

Nach rund zwölf Stunden in der Sporthalle mussten gegen acht Uhr abends erneut Dana und Silvia mit ihrer Musikkür vorturnen. Leider merkte man bei beiden die Erschöpfung des Wettkampftags und somit konnten beide nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. Besonders ärgerlich war ein Sturz von Dana Mittmann. Ein versehentliches danebengreifen resultierte leider in einem Bänderriss. Wir wünschen Dana gute Besserung und dass sie schon bald wie-der im Rhönrad turnen kann.

Um 22 Uhr ging ein langer Rhönradtag für die Briloner zu Ende. Trotzdem traf sich das Team schon elf Stunden später wieder in der Turnhalle in Brilon, um weiter zu trainieren für die wichtigen Wettkämpfe, welche diesen Herbst noch anstehen.

BU: Norddeutsche Rhönradmeisterschaften (Erwachsene) – Silvia Rummel zeigte ihre bisher beste Leistung.

Fotos: SC Brilon

Quelle: Christiane Rummel, Pressereferentin Ski-Club Brilon e.V.

