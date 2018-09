„Einfühlung und Konstruktion – Gegenwartskunst von Johanna Staniczek und Manfred Miersch“

Brilon-Totallokal: Der Ausstellungstitel nimmt Bezug auf die vermutlich bedeutendste kunsthistorische Schrift des 20. Jahrhunderts

brilon-totallokal: „ Die Ausstellung wird am 11. Oktober um 19.00 Uhr im Museum Haus Hövener, Brilon durch Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle eröffnet. Hierzu lädt der Kunstverein Brilon herzlich ein. Die Künstler sind zur Eröffnung anwesend. Manfred Miersch wird eine kurze musikalische Improvisation mit analogem Modularsynthesizer und Theremin präsentieren. Die Ausstellung endet am 30. November 2018. Die Öffnungszeiten im Museum Haus Hövener sind: Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr.“

Wilhelm Worringers 1907 veröffentlichte Dissertation „Abstraktion und Einfühlung“. Der Autor kennzeichnet in seiner Abhandlung wichtige Richtungen, die die Entwicklung der Kunst seit frühesten Zeiten prägten und stellt sie vergleichend gegenüber. Das Abstrakte, auch Geometrische und Expressive in der Kunst und dem gegenübergestellt der Naturalismus, die starke Orientierung an der Wirklichkeit, die Naturnähe, die „Einfühlung“ in die wahrgenommene konkrete Realität.

In der Ausstellung der ganz unterschiedlichen Werke und persönlichen Arbeitsweisen von Johanna Staniczek und Manfred Miersch ist dieses Gegenüber erkennbar und wird thematisiert.

Gleichzeitig wird mit dem Ausstellungstitel ein künstlerischer Bereich umrissen, der über das hinausgeht, was Worringer im damaligen Zeitkontext in seinen Thesen niederschrieb: über „Einfühlung“ und „Abstraktion“ hinausgehend bis hin zur konzeptuellen Konstruktion, wie sie im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts enstand und ab den 1960er Jahren die Gegenwartskunst mitbestimmt.

Damit ist das Feld abgesteckt, in dem sich die beiden aus Berlin stammenden Künstler bewegen. Zu sehen sind u.a. großformatige Malereien, Zeichnungen unterschiedlichen Formats, Bildobjekte und skulpturale Wandobjekte.

Johanna Staniczek, Professorin an der Justus-Liebig-Universität Giessen, hat an der Hochschule der Künste Berlin studiert und Manfred Miersch an der Hochschule der Künste Berlin und an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Miersch ist als Künstler auch im Bereich Musik tätig.

