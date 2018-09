Neuer Auftritt nach 30 Jahren

Brilon-Totallokal: Aus Blau wird Grün – neue Farbe und neues Logo für die Schülerhilfe Brilon.

brilon-totallokal: Punktgenau 30 Jahre ist es her, dass in der Briloner Strackestraße mit der Schülerhilfe das erste Nachhilfeinstitut Süd-Westfalens seine Tü-ren öffnete. Seither haben mehrere Tausend Schüler die Räume besucht und ganze Generationen für bessere Noten gelernt. In den letzten Jahren hat Elmar Sommer mit seinem langjährig erfahrenen Team die Schüler Nachhilfe in Brilon ausgebaut und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht. „Mittlerweile nutzen nicht nur Briloner und Olsberger Schüler die Nachhilfe, sondern auch viele Schüler aus dem benachbarten Willingen und Marsberg kommen, um ihre Leistungen zu verbessern.“ so Elmar Sommer.

Aber nicht nur die Schullandschaft hat sich in den letzten 30 Jahren verändert, auch das Lernverhalten der Schüler und somit die Ansprüche an professionelle Nachhilfe sind moderner, anspruchsvoller und vor Allem auch individueller geworden.

Zum 01. Oktober 2018 wird daher aus der Schülerhilfe die Schüler Nachhilfe Brilon. Mit neuer Farbe und neuem Logo startet die Schüler Nachhilfe ins neue Schuljahr und wird auch künftig mit gewohnt hoher Qualität für bessere Noten und Spaß am Lernen sorgen. Alles andere – Lehrer, Anschrift, Telefonnummer, etc. – bleibt wie es ist und so wie man es in Brilon kennt. Nähere Informationen sowie alle Details zu den Kursen gibt es in der Schüler Nachhilfe Brilon unter 02961 / 19418 oder www.schuelernachhilfe-brilon.de.

Quelle: Elmar Sommer, Schüler Nachhilfe Brilon

