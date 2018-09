Verkehrsunfall auf der B 516

Brilon-Totallokal: Die Feuerwehr Brilon hat am Freitagvormittag eine Frau auf der B 516 aus Ihrem PKW befreit

brilon-totallokal: Die 47 Jährige war gegen 11.35 Uhr in Höhe Allenberg in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben geraten. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der PKW wurde gesichert und die Frau nach Entfernung der Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die B 516 war für die Dauer der Rettungsarbeiten rund eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Quelle: stv. Pressesprecher Marcus Bange, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon